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За год масштабной войны Украине удалось провести 38 обменов пленных

Фото: за год масштабной войны в Украине удалось провести 38 обменов пленных (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За год, в течение которого идет полномасштабное вторжение России в Украину, удалось провести 38 обменов. В общей сложности удалось освободить 1863 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Из российского плена мы освободили 1863 граждан. Среди них 180 женщин, 107 гражданских", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что "за каждой цифрой - человек".

"Мы продолжаем работу ради возвращения домой всех, кто до сих пор остается в московском плену", - констатируют в сообщении, добавив, что из плена вернули 1756 украинских военных.

Как сообщалось, буквально 16 февраля прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

Напомним, 21 сентября Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. В тот день Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова". Также в рамках этого обмена Россия освободила из плена 10 иностранных военных, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной карте в так называемой "ДНР".

Также 17 октября прошел "чисто женский" обмен пленными между Украиной и Россией. Тогда освободили 108 украинок.

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Обмен пленными