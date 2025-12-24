За рік Київ виділив на підтримку військових, ветеранів і їхніх родин понад 12 млрд грн, - Кличко

У 2025 році громада Києва виділила на підтримку військових, ветеранів та їхніх родин понад 12 млрд гривень, а також передала на фронт різним підрозділам десятки тисяч дронів та іншу необхідну допомогу.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Віталій Кличко та опублікував відео, як столиця допомагала ЗСУ протягом цього року.
"Підтримка наших захисників - один із головних пріоритетів столиці. Цього року Київ із міського бюджету спрямував понад 12 млрд грн на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам", - повідомив Віталій Кличко.
Також мер Києва розповів, що окрім виділення коштів на підтримку військових та ветеранів місто системно допомагає бойовим підрозділам. Зокрема, як зазначено у відео, громада столиці передала на фронт різним бригадам майже 70 тисяч БПЛА, 350 систем радіоелектронної боротьби, автівки та засоби зв’язку.
"Окрім фінансування соціальних програм, місто системно допомагає бойовим підрозділам - виділяє кошти на найнеобхідніше для військових. Київ і надалі робитиме все можливе, щоб наші захисники відчували підтримку міста - і на передовій, і після повернення додому", - розповів Віталій Кличко.
Як повідомлялося раніше, в Києві працює Київ Мілітарі Хаб для допомоги військовим, ветеранам та їхнім родинам. Вони отримують допомогу з документами, навчанням, працевлаштуванням і т. п.
Крім того, на запит ветеранської спільноти столиця запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.
А з 1 січня 2026 року в Києві за ініціативи мера Віталія Кличка запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок.