За рік Київ виділив на підтримку військових, ветеранів і їхніх родин понад 12 млрд грн, - Кличко

"Підтримка наших захисників - один із головних пріоритетів столиці. Цього року Київ із міського бюджету спрямував понад 12 млрд грн на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам", - повідомив Віталій Кличко.

Також мер Києва розповів, що окрім виділення коштів на підтримку військових та ветеранів місто системно допомагає бойовим підрозділам. Зокрема, як зазначено у відео, громада столиці передала на фронт різним бригадам майже 70 тисяч БПЛА, 350 систем радіоелектронної боротьби, автівки та засоби зв’язку.

"Окрім фінансування соціальних програм, місто системно допомагає бойовим підрозділам - виділяє кошти на найнеобхідніше для військових. Київ і надалі робитиме все можливе, щоб наші захисники відчували підтримку міста - і на передовій, і після повернення додому", - розповів Віталій Кличко.