UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

За рік Київ виділив на підтримку військових, ветеранів і їхніх родин понад 12 млрд грн, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy Klychko)
Автор: Юлія Бойко

У 2025 році громада Києва виділила на підтримку військових, ветеранів та їхніх родин понад 12 млрд гривень, а також передала на фронт різним підрозділам десятки тисяч дронів та іншу необхідну допомогу.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Віталій Кличко та опублікував відео, як столиця допомагала ЗСУ протягом цього року.

"Підтримка наших захисників - один із головних пріоритетів столиці. Цього року Київ із міського бюджету спрямував понад 12 млрд грн на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам", - повідомив Віталій Кличко.

Також мер Києва розповів, що окрім виділення коштів на підтримку військових та ветеранів місто системно допомагає бойовим підрозділам. Зокрема, як зазначено у відео, громада столиці передала на фронт різним бригадам майже 70 тисяч БПЛА, 350 систем радіоелектронної боротьби, автівки та засоби зв’язку.

"Окрім фінансування соціальних програм, місто системно допомагає бойовим підрозділам - виділяє кошти на найнеобхідніше для військових. Київ і надалі робитиме все можливе, щоб наші захисники відчували підтримку міста - і на передовій, і після повернення додому", - розповів Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, в Києві працює Київ Мілітарі Хаб для допомоги військовим, ветеранам та їхнім родинам. Вони отримують допомогу з документами, навчанням, працевлаштуванням і т. п.

Крім того, на запит ветеранської спільноти столиця запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.

А з 1 січня 2026 року в Києві за ініціативи мера Віталія Кличка запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗбройні сили УкраїниВіталий КличкоДопомога арміїВетерани