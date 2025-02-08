Рік на чолі ЗСУ. Сирський зробив заяву у річницю призначення на посаду головкома

Він нагадав, що рік тому тривала важка оборона Авдіївки, українські підрозділи перебували у напівоточенні. Одним із перших рішень Сирського був наказ організовано вийти з міста, знищеного артилерією та КАБами.

Головком ЗСУ у річницю призначення на посаду назвав вісім пріоритетів роботи.

Пріоритет 1 - збереження життя людей.

Сирський зазначив, що у ЗСУ розроблена і впроваджується комплексна програма "Збереження життя військовослужбовців". Ключовими напрямками програми є: технологізація армії, удосконалення підготовки українських захисників, покращення надання медичної допомоги на всіх етапах. Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

Пріоритет 2 - бий здалеку.

За словами головкома, протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн безпілотників. Україна перша у світі створила Сили безпілотних систем. ЗСУ масштабували вже існуючі легендарні підрозділи "Птахи Мадяра", "Ахіллес", "К-2" та інші. Також розвивають напрямки роботизованих платформ, наземних і морських дронів.

Сирський зазначив, що за рік кількість цілей, уражених ударними БпЛА різних типів, перевищила 461 тисячу. Рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2.

Також це стало можливим завдяки цілеспрямованому знищенню російської артилерії. За рік ЗСУ знищили близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки - 8400).

Пріоритет 3 - щоб перемагати, готуйся.

Сирський наголосив, що триває робота для покращення підготовки українських військовослужбовців. Збільшено термін базової загальної військової підготовки (БЗВП) до 1,5 місяця. Це дало змогу наростити програму навчання та включити до неї необхідні сучасні елементи, зокрема РЕБ та БпЛА.

Наразі розглядають можливість подовження базової підготовки до 2 місяців, покращується підготовка інструкторів.

"Провели успішний експеримент щодо проведення БЗВП на тилових фондах бойових бригад. Крім того, я наполягаю на забезпеченні 14-денного курсу адаптації у військових частинах після БЗВП ще перед бойовою роботою", - зазначив Сирський.

Цього року вперше підготовка на іноземних зразках озброєння і військової техніки здійснюється не закордоном, а в Україні, що суттєво оптимізує витрати і час. Це стало можливим за рахунок збільшення кількості підготовлених закордоном інструкторів.

Також збільшена відносно закордонної частка підготовлених в Україні сержантів та ключових фахівців - снайперів, саперів, бойових медиків.

Пріоритет 4 - Росія у вогні.

Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога. Головнокомандувач наголосив, що військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія Москви проти України.

Дистанція ураження DeepStrike углиб території РФ вже досягла 1,7 тисячі км. За цей рік цілями на території РФ стали 377 об’єктів військового призначення.

Повітряними Силами та іншими складовими сил оборони протягом року знищено 9 200 повітряних цілей різних типів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році (3 798).

Пріоритет 5 - нестандартні дії, не лише оборона.

Сирський підкреслив, що Україна здатна контратакувати, бити та гнати ворога. Це довели оборона Києва, Харківська наступальна операція, звільнення правобережної Херсонської області і Курська операція.

"Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши замисел ворога почати новий наступ на Суми та Харків. Також цією операцією послабили тиск на деякі ділянки фронту", - відзначив головком.

За 6 місяців активних бойових дій на території РФ загальні втрати російських військ у живій силі склали понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч - убитими. Причому це найбільш підготовлені російські війська. Зазнало розгрому й угруповання північнокорейських найманців.

Під час операції взято в полон 924 військових армії РФ. Поповнення обмінного фонду дозволило визволити частину наших військовослужбовців, зокрема тих, хто перебував у неволі з весни 2022 року.

"Створення нових механізованих бригад допомогло залучити до Курського наступу свіжі підрозділи. Завдяки цьому ми змогли вивести три бригади Десантно-штурмових військ з Донеччини на відновлення боєздатності, доукомплектувати і доозброїти їх, що дало результат: ми вже понад 6 місяців утримуємо сотні квадратних кілометрів території країни-агресора", - додав Сирський.

Пріоритет 6 - змінюватись, щоб перемогти.

Рік тому розпочалася робота з аудиту військових частин та органів військового управління, зокрема Генерального штабу. За результатами аудиту було розформовано або скорочено низку військових структур і установ, що дозволило усунути дублювання функцій, прибрати невластиві функції та зменшити невиправдано роздуті штати. Генеральний штаб став дієвим органом військового управління.

За рахунок вивільненого особового складу вдалося доукомплектувати органи управління оперативного, тактичного рівнів і бойові військові частини. Близько 70 тисяч військовослужбовців відряджено у зону бойових дій в результаті скорочення (зменшення) чисельності частин охорони, обслуговування та забезпечення.

Пріоритет 7 - нарощення спроможностей.

Протягом року ЗСУ наростили бойовий потенціал, що дозволило не допустити прориву противника та стримувати його наступ, попри збільшення чисельності угруповання ворожих військ ще на 140 тисяч осіб.

Також вдалось відчутно наростити спроможності ЗСУ щодо боротьби в електромагнітному спектрі. Додатково сформовано батальйон радіоелектронної боротьби, понад сто рот РЕБ у бригадах та відділення РЕБ у лінійних батальйонах бригад.

Розпочато формування окремого навчального Центру підготовки фахівців радіоелектронної боротьби. Розроблено та розпочато впровадження у військах системи управління засобами РЕБ "Айсберг". Проведено кодифікацію 83 новітніх засобів РЕБ та поставлено у війська десятки тисяч засобів. Проведено нарощування спроможностей підсистеми РЕБ "Покрова".

"Ми збільшили спроможності винищувального авіаційного прикриття завдяки залученню літаків F-16. Зміцнюємо нашу протиповітряну оборону також багатоцільовими винищувачами Mirage 2000, які вже надані французькими партнерами", - додав Сирський.

Пріоритет 8: єдність - запорука нашої стійкості.

Сирський зазначив, що протягом року регулярно зустрічався з воїнами на передовій і разом з ними працював на пунктах управління над новими рішеннями для фронту.

"Знаю, що вони втомлені. Для багатьох ця війна триває вже скоро 11 років. Три останні роки - без відпочинку, у постійній боротьбі. Чи є проблеми? Так, є. Але ми знаємо про ці виклики та робимо все можливе, щоб їх подолати", - додав він.