Год во главе ВСУ. Сырский сделал заявление в годовщину назначения на должность главкома

Он напомнил, что год назад продолжалась тяжелая оборона Авдеевки, украинские подразделения находились в полуокружении. Одним из первых решений Сырского был приказ организованно выйти из города, уничтоженного артиллерией и КАБами.

Главком ВСУ в годовщину назначения на должность назвал восемь приоритетов работы.

Приоритет 1 - сохранение жизни людей.

Сырский отметил, что в ВСУ разработана и внедряется комплексная программа "Сохранение жизни военнослужащих". Ключевыми направлениями программы являются: технологизация армии, совершенствование подготовки украинских защитников, улучшение оказания медицинской помощи на всех этапах. Важный аспект реализации программы - это действия командиров подразделений, ведь на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава.

Приоритет 2 - бей издалека.

По словам главкома, в течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн беспилотников. Украина первая в мире создала Силы беспилотных систем. ВСУ масштабировали уже существующие легендарные подразделения "Птицы Мадьяра", "Ахиллес", "К-2" и другие. Также развивают направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов.

Сырский отметил, что за год количество целей, пораженных ударными БпЛА различных типов, превысило 461 тысячу. Год назад преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2.

Также это стало возможным благодаря целенаправленному уничтожению российской артиллерии. За год ВСУ уничтожили около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года - 8400).

Приоритет 3 - чтобы побеждать, готовься.

Сырский отметил, что продолжается работа для улучшения подготовки украинских военнослужащих. Увеличен срок базовой общей военной подготовки (БОВП) до 1,5 месяца. Это позволило нарастить программу обучения и включить в нее необходимые современные элементы, в частности РЭБ и БпЛА.

Сейчас рассматривают возможность продления базовой подготовки до 2 месяцев, улучшается подготовка инструкторов.

"Провели успешный эксперимент по проведению БЗВП на тыловых фондах боевых бригад. Кроме того, я настаиваю на обеспечении 14-дневного курса адаптации в воинских частях после БЗВП еще перед боевой работой", - отметил Сырский.

В этом году впервые подготовка на иностранных образцах вооружения и военной техники осуществляется не за рубежом, а в Украине, что существенно оптимизирует расходы и время. Это стало возможным за счет увеличения количества подготовленных за рубежом инструкторов.

Также увеличена относительно зарубежной доля подготовленных в Украине сержантов и ключевых специалистов - снайперов, саперов, боевых медиков.

Приоритет 4 - Россия в огне.

Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Главнокомандующий подчеркнул, что воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против Украины.

Дистанция поражения DeepStrike вглубь территории РФ уже достигла 1,7 тысячи км. За этот год целями на территории РФ стали 377 объектов военного назначения.

Воздушными Силами и другими составляющими сил обороны в течение года уничтожено 9 200 воздушных целей различных типов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году (3 798).

Приоритет 5 - нестандартные действия, не только оборона.

Сырский подчеркнул, что Украина способна контратаковать, бить и гнать врага. Это доказали оборона Киева, Харьковская наступательная операция, освобождение правобережной Херсонской области и Курская операция.

"Мы создали буферную зону в Курской области, разрушив замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков. Также этой операцией ослабили давление на некоторые участки фронта", - отметил главком.

За 6 месяцев активных боевых действий на территории РФ общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч - убитыми. Причем это наиболее подготовленные российские войска. Подверглась разгрому и группировка северокорейских наемников.

В ходе операции взяты в плен 924 военных армии РФ. Пополнение обменного фонда позволило освободить часть наших военнослужащих, в том числе тех, кто находился в неволе с весны 2022 года.

"Создание новых механизированных бригад помогло привлечь к Курскому наступлению свежие подразделения. Благодаря этому мы смогли вывести три бригады Десантно-штурмовых войск из Донецкой области на восстановление боеспособности, доукомплектовать и довооружить их, что дало результат: мы уже более 6 месяцев удерживаем сотни квадратных километров территории страны-агрессора", - добавил Сырский.

Приоритет 6 - меняться, чтобы победить.

Год назад началась работа по аудиту воинских частей и органов военного управления, в частности Генерального штаба. По результатам аудита был расформирован или сокращен ряд военных структур и учреждений, что позволило устранить дублирование функций, убрать несвойственные функции и уменьшить неоправданно раздутые штаты. Генеральный штаб стал действенным органом военного управления.

За счет высвобожденного личного состава удалось доукомплектовать органы управления оперативного, тактического уровней и боевые воинские части. Около 70 тысяч военнослужащих отправлено в зону боевых действий в результате сокращения (уменьшения) численности частей охраны, обслуживания и обеспечения.

Приоритет 7 - наращивание возможностей.

В течение года ВСУ нарастили боевой потенциал, что позволило не допустить прорыва противника и сдерживать его наступление, несмотря на увеличение численности группировки вражеских войск еще на 140 тысяч человек.

Также удалось ощутимо нарастить способности ВСУ по борьбе в электромагнитном спектре. Дополнительно сформирован батальон радиоэлектронной борьбы, более ста рот РЭБ в бригадах и отделения РЭБ в линейных батальонах бригад.

Начато формирование отдельного учебного Центра подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы. Разработана и начато внедрение в войсках системы управления средствами РЭБ "Айсберг". Проведена кодификация 83 новейших средств РЭБ и поставлены в войска десятки тысяч средств. Проведено наращивание возможностей подсистемы РЭБ "Покрова".

"Мы увеличили способности истребительного авиационного прикрытия благодаря привлечению самолетов F-16. Укрепляем нашу противовоздушную оборону также многоцелевыми истребителями Mirage 2000, которые уже предоставлены французскими партнерами", - добавил Сырский.

Приоритет 8: единство - залог нашей устойчивости.

Сырский отметил, что в течение года регулярно встречался с воинами на передовой и вместе с ними работал на пунктах управления над новыми решениями для фронта.

"Знаю, что они уставшие. Для многих эта война длится уже скоро 11 лет. Три последних года - без отдыха, в постоянной борьбе. Есть ли проблемы? Да, есть. Но мы знаем об этих вызовах и делаем все возможное, чтобы их преодолеть", - добавил он.