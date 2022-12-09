Рига передала Києву генератори та теплові гармати

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію на сайті КМДА.

Обладнання буде розвезене на об'єкти вже у п'ятницю, 9 грудня. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв подякував партнерам і наголосив на тому, що методами енергетичного терору Росія воює саме з цивільним населенням.

"Міська влада Києва та містяни висловлюють подяку місту Ризі та латвійцям, які продовжують підтримувати нас у цей тяжкий та страшний період війни з боку Росії. Зараз ворог цілеспрямовано цілить в енергетичні об’єкти, намагаючись позбавити українців електроенергії та тепла. По суті, це пряма війна з цивільним населенням", - заявив він.