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Рига передала Киеву генераторы и тепловые пушки

Фото: Рига передала Киеву партию генераторов (РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Латвийские партнеры из Риги передали Киеву 49 генераторов и тепловые пушки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию на сайте КГГА.

Оборудование будет развезено на объекты уже в пятницу, 9 декабря. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поблагодарил партнеров и отметил, что методами энергетического террора Россия воюет именно с гражданским населением.

"Городские власти Киева и горожане выражают благодарность городу Риге и латвийцам, которые продолжают поддерживать нас в этот тяжелый и страшный период войны со стороны России. Сейчас враг целенаправленно целит в энергетические объекты, пытаясь лишить украинцев электроэнергии и тепла. По сути, это прямая война с гражданским населением", - заявил он.

Напомним, что Франция 7 декабря передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Также ранее сообщалось, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по поставкам в Украину устройств, которые могут помочь в период отключения света.

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ЛатвияКиев