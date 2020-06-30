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Ріелторів хочуть вивести з "тіні": НАЗК перевірить законопроект

Новини » Політика     30.06.2020 - 17:45
Ріелторів хочуть вивести з "тіні": НАЗК перевірить законопроект
Фото: ріелтор (freepik)

НАЗК перевірить закон на наявність корупційних ризиків

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе експертизу законопроекту №3618 "Про рієлторську діяльність в Україні". Закон перевірять на наявність корупційних ризиків.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"НАЗК проведе антикорупційну експертизу проекту закону №3618 "Про рієлторську діяльність в Україні". Законопроект був відібраний для проведення антикорупційної експертизи в результаті моніторингу проектів нормативно-правових актів та попереднього аналізу ризиків, який проводить НАЗК", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що висновок експертизи законопроекту із рекомендаціями НАЗК надішлють комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку для врахування при доопрацюванні проекту.

Даний закон пропонує детінізувати галузь і дозволити купувати чи орендувати нерухомість виключно через рієлторів, які проходитимуть іспити на кваліфікацію. Вони також будуть вносити інформацію щодо договорів (з присвоєнням унікального номеру) у новий сервіс - Єдину інформаційну базу. Незареєстровані у базі рієлторські договори вважатимуться нікчемними. Сама база буде публічною і доступною онлайн.

Нагадаємо, у травні поліція затримала організатора групи "чорних рієлторів", яка незаконно заволодівали правами на нерухомість в Одесі.

Як писало РБК-Україна, раніше в Україні змінили правила прописки: Кабмін розглянув проект постанови "Про внесення змін до Правил реєстрації місця проживання".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України недвижимостьНАПК
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