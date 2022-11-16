Рідкісний звір. ЗСУ захопили унікальну техніку окупантів

"ЗСУ затрофеїли чергового рідкісного звіра. Пересувний пункт розвідки та управління вогнем артилерії – 1В119 "Реостат". Це ще радянська технологія, але їхня кількість була обмежена. У кацапів на озброєнні було менше півсотні. На сьогодні відомо про 3 знищені та 7 трофейних 1В119", - йдеться у повідомленні.

"Реостат". Що це за техніка та де використовується?

конструйована на базі БТР-Д.

Для ефективного керування вогнем артилерії в машині є танкова навігаційна апаратура ТНА-4, нічний прилад для спостереження, квантовий далекомір та прилад керування вогнем ПУО-9. Час готовності до відкриття вогню по цілі становить 10 хвилин.