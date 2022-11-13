ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС

Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині рідкісний знищили і сучасні екземпляр РЛС російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ.

48Я6-К1 "Підліт" - це твердотільна трикоординатна станція радіолокації з радарами кругового огляду і можливістю виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Ця РЛС варта наведення цілей для ЗРК С-300, С-400 тощо. У війська ППО армії РФ постачання даних РЛС розпочато у 2015 році. На сьогоднішній день це один із найсучасніших і рідкісних типів РЛС в армії противника.

Фотографії спаленого шасі зі знищеною установкою було опубліковано після звільнення аеропорту українською армією.