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ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС

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Київ, Неділя 13 листопада 2022 21:56
ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС Фото: українські військові знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині рідкісний знищили і сучасні екземпляр РЛС російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ.

48Я6-К1 "Підліт" - це твердотільна трикоординатна станція радіолокації з радарами кругового огляду і можливістю виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС Ця РЛС варта наведення цілей для ЗРК С-300, С-400 тощо. У війська ППО армії РФ постачання даних РЛС розпочато у 2015 році. На сьогоднішній день це один із найсучасніших і рідкісних типів РЛС в армії противника.

Фотографії спаленого шасі зі знищеною установкою було опубліковано після звільнення аеропорту українською армією.

ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС

Нагадаємо, що українські військові під час звільнення Херсона та правобережжя області затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

Також ми писали, що українські війська під час контрнаступних дій вперше захопили військовий гелікоптер. Йдеться про багатоцільову "вертушку" Мі-8.

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