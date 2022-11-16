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Рідкісний звір. ЗСУ захопили унікальну техніку окупантів

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Середа 16 листопада 2022 18:03
Рідкісний звір. ЗСУ захопили унікальну техніку окупантів Фото: ЗСУ захопили унікальну техніку окупантів (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська захопили чергову рідкісну техніку росіян. Йдеться про унікальний пересувний пункт розвідки та управління артилерійським вогнем 1В119 "Реостат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"ЗСУ затрофеїли чергового рідкісного звіра. Пересувний пункт розвідки та управління вогнем артилерії – 1В119 "Реостат". Це ще радянська технологія, але їхня кількість була обмежена. У кацапів на озброєнні було менше півсотні. На сьогодні відомо про 3 знищені та 7 трофейних 1В119", - йдеться у повідомленні.

"Реостат". Що це за техніка та де використовується?

Машина 1В119 зазвичай використовується в підрозділах повітряно-десантних військ та морській піхоті для управління вогнем самохідної артилерійської установки 2С9 "Нона-С" та її модифікацій.

Сама техніка зконструйована на базі БТР-Д.

Для ефективного керування вогнем артилерії в машині є танкова навігаційна апаратура ТНА-4, нічний прилад для спостереження, квантовий далекомір та прилад керування вогнем ПУО-9. Час готовності до відкриття вогню по цілі становить 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині знищили рідкісний екземпляр РЛС російської армії.

Крім того, раніше повідомлялося, що ЗСУ при звільненні Херсонської області отримали десятки одиниць російської техніки як трофеї.

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