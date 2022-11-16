Редкий зверь. ВСУ захватили уникальную технику оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"ВСУ затрофеили очередного редкого зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 "Реостат". Это еще советская технология, но их количество было ограничено. У кацапов на вооружении было менее полусотни. На сегодня известно о 3 уничтоженных и 7 трофейных 1В119", - говорится в сообщении.

"Реостат". Что это за техника и где используется?

Машина 1В119 обычно используется в подразделениях воздушно-десантных войск и морской пехоте для управления огнем самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" и ее модификаций.

Сама техника с конструирована на базе БТР-Д.

Для эффективного управления огнем артиллерии в машине имеется танковая навигационная аппаратура ТНА-4, ночной прибор для наблюдения, квантовый дальномер и прибор управления огнем ПУО-9. Время готовности к открытию огня по цели составляет 10 минут.