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Редкий зверь. ВСУ захватили уникальную технику оккупантов

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Среда 16 ноября 2022 18:03
Редкий зверь. ВСУ захватили уникальную технику оккупантов Фото: ВСУ захватили уникальную технику оккупантов (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска захватили очередную редкую технику россиян. Речь идет об уникальном передвижном пункте разведки и управления артиллерийским огнем 1В119 "Реостат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"ВСУ затрофеили очередного редкого зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 "Реостат". Это еще советская технология, но их количество было ограничено. У кацапов на вооружении было менее полусотни. На сегодня известно о 3 уничтоженных и 7 трофейных 1В119", - говорится в сообщении.

"Реостат". Что это за техника и где используется?

Машина 1В119 обычно используется в подразделениях воздушно-десантных войск и морской пехоте для управления огнем самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" и ее модификаций.

Сама техника сконструирована на базе БТР-Д.

Для эффективного управления огнем артиллерии в машине имеется танковая навигационная аппаратура ТНА-4, ночной прибор для наблюдения, квантовый дальномер и прибор управления огнем ПУО-9. Время готовности к открытию огня по цели составляет 10 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области уничтожили редкий экземпляр РЛС российской армии.

Кроме того, ранее сообщалось, что ВСУ при освобождении Херсонской области получили десятки единиц российской техники в качестве трофеев.

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