Рідкісний візит директора ЦРУ до Москви: у Newsweek назвали 5 можливих причин

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Реткліфф зустрічався з представниками російської розвідки, а не з Володимиром Путіним. Водночас, за його словами, російського президента поінформували про переговори.

Сам Дональд Трамп підтвердив, що саме він відправив Реткліффа до Москви. За словами президента США, метою було спробувати сприяти припиненню війни в Україні.

"З цього може щось вийти. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити цю війну", – сказав Трамп.

Колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Росії Джон Форман наголосив, що поїздка директора ЦРУ до Москви є нетиповою подією.

"Президент США не відправляє директора ЦРУ до Москви, хіба що у серйозних випадках", – сказав він Newsweek.

Попередження Путіну щодо нової мобілізації

Однією з можливих причин візиту могла бути спроба Вашингтона застерегти Кремль від проведення нової мобілізації.

Wall Street Journal припустила, що Реткліфф міг передати Путіну попередження після повідомлень американської розвідки про підготовку відповідного проєкту після парламентських виборів, запланованих на 20 вересня.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Росія може залучити до 300 тисяч додаткових військовослужбовців після виборів для поповнення втрат, яких російська армія зазнала під час війни.

У вересні 2022 року Путін уже оголошував часткову мобілізацію. Тоді процес супроводжувався значним відтоком росіян за кордон.

Водночас Кремль заперечував підготовку нової мобілізації. Пєсков, зокрема, заявляв, що подібні твердження поширює українська влада.

Попередження Москві щодо НАТО

Ще однією можливою темою переговорів могли бути ризики російської ескалації щодо країн НАТО.

У матеріалах американських ЗМІ йдеться про оцінки розвідки, які передбачають різні сценарії можливих дій Росії проти Альянсу – від кібератаки до обмеженого вторгнення, метою якого могло б бути випробування єдності НАТО та його готовності виконувати зобов'язання за статтею 5.

Окремо згадувалися військові навчання Росії з мобілізації у Калінінградській області. Цей російський ексклав на Балтійському морі може опинитися в центрі потенційного конфлікту між Москвою та НАТО.

Форман припустив, що Реткліфф міг обговорювати питання ескалації війни в Україні або ширшого конфлікту в Європі.

Спроба зрушити переговори щодо України

Візит також міг бути пов'язаний із дипломатичними зусиллями адміністрації Трампа щодо припинення війни Росії проти України.

Поїздка відбулася на тлі застою в американських спробах домогтися мирної угоди. Тому Реткліфф міг оцінювати, наскільки Москва готова серйозно говорити про переговори.

Реткліфф може бути для Трампа інструментом передачі Москві сигналу: якщо Росія не пом'якшить умови припинення війни, США можуть посилити підтримку України, зокрема в питаннях розвідки та далекобійних ударів.

Можливий обмін полоненими

Ще одним можливим питанням могли бути переговори щодо американських громадян, які перебувають у російських в'язницях.

ЦРУ вже відігравало роль у домовленостях про звільнення американців у Росії. Зокрема, у 2024 році в межах обміну були звільнені журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович та колишній морський піхотинець США Пол Вілан.

Реткліфф також брав участь у переговорах щодо звільнення Ксенії Кареліної – громадянки Росії та США, яку в Росії засудили за державну зраду через пожертву благодійній організації, що підтримує Україну.

На початку цього місяця Росія також звільнила колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана.

Російська підтримка Ірану

Окремою темою могли стати відносини Москви з Тегераном та передача Росією розвідувальної інформації Ірану.

На слуханнях Комітету Сенату з розвідки 18 березня Реткліфф заявляв, що Іран просить Росію ділитися розвідданими про американські військові активи на Близькому Сході.

Це відбулося після повідомлень про можливу передачу Москвою Тегерану інформації щодо розташування американських кораблів і літаків у регіоні під час війни в Ірані. Росія ці повідомлення заперечує.

Наукова співробітниця RUSI Сарі Архо Гаврен припустила, що візит Реткліффа міг бути пов'язаний із попередженням Москви щодо ймовірного обміну розвідданими з Іраном або можливої гібридної діяльності в країнах Балтії. Також, на її думку, Вашингтон міг прагнути з'ясувати позицію Кремля щодо України та затриманих американців.