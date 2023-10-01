В річці Стримба після аварії різко зросла концентрація нафтопродуктів

Пробу води з річки Стриба дослідили у лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР.

"Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води дорівнює 7,7 мг/дм³, що у 25,7 раза вище від гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази перевищує гранично прийнятні концентрації для води рибогосподарських водойм", - пише пресслужба.

Пожежа на нафтопроводі

30 вересня близько о 17:00 стався порив нафтопроводу поблизу села Стрибма. Внаслідок цього розлились нафтопродукти вздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Пізніше трапилась пожежа й вогонь перекинувся на приватний будинок.

В результаті інциденту постраждали дев'ятеро людей. Частина з них перебувала у критичному стані в лікарні.