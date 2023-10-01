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В реке Стримба после аварии резко возросла концентрация нефтепродуктов

Фото: в реке Стримба после аварии концентрация нефтепродуктов в 26 раз превышает норму (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Концентрация нефтепродуктов в реке Стрымба почти в 26 раз превышает гигиенические нормативы после порыва на нефтепроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebok-страницу Днестровского бассейнового управления водных ресурсов.

Пробу воды из реки Стрыба исследовали в лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР.

"Установлено, что концентрация нефтепродуктов в пробе воды составляет 7,7 мг/дм³, что в 25,7 раза выше гигиенических нормативов качества водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых нужд населения и в 154 раза превышает предельно приемлемые концентрации для воды рыбохозяйственных водоемов", - пишет пресс-служба. 

Пожар на нефтепроводе 

30 сентября около 17:00 произошел порыв нефтепровода вблизи села Стрибма. В результате разлились нефтепродукты вдоль ручья на площади 100 квадратных метров. Позже случился пожар и огонь перекинулся на частный дом. 

В результате инцидента пострадали девять человек. Часть из них находилась в критическом состоянии в больнице.

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