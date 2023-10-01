В реке Стримба после аварии резко возросла концентрация нефтепродуктов

Пробу воды из реки Стрыба исследовали в лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР.

"Установлено, что концентрация нефтепродуктов в пробе воды составляет 7,7 мг/дм³, что в 25,7 раза выше гигиенических нормативов качества водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых нужд населения и в 154 раза превышает предельно приемлемые концентрации для воды рыбохозяйственных водоемов", - пишет пресс-служба.

Пожар на нефтепроводе

30 сентября около 17:00 произошел порыв нефтепровода вблизи села Стрибма. В результате разлились нефтепродукты вдоль ручья на площади 100 квадратных метров. Позже случился пожар и огонь перекинулся на частный дом.

В результате инцидента пострадали девять человек. Часть из них находилась в критическом состоянии в больнице.