Річпорт, хлібокомбінат та будинки. Окупанти знову атакували Херсон та область, є поранені

Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонської області. Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Зокрема, Херсон був атакований 13 разів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Вели вогонь по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки містян", - розповів він.
За словами Янушевича, минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Як повідомлялось, в Херсонській області вночі 22 січня пролунала серія вибухів, російські війська застосували важку артилерію.
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