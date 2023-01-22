UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Річпорт, хлібокомбінат та будинки. Окупанти знову атакували Херсон та область, є поранені

Фото: окупанти знову атакували Херсон та область, є поранені (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонської області. Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Зокрема, Херсон був атакований 13 разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Вели вогонь по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки містян", - розповів він.

За словами Янушевича, минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялось, в Херсонській області вночі 22 січня пролунала серія вибухів, російські війська застосували важку артилерію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьОбстріл