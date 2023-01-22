RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Речпорт, хлебокомбинат и дома. Оккупанты снова атаковали Херсон и область, есть раненые

Фото: оккупанты снова атаковали Херсон и область, есть раненые (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. В частности, Херсон был атакован 13 раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Вели огонь по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в государственное предприятие, речпорт, хлебокомбинат и дома горожан", - рассказал он.

По словам Янушевича, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, в Херсонской области ночью 22 января прозвучала серия взрывов, российские войска применили тяжелую артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьОбстріл