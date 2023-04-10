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Річна інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

Фото: річна інфляція в Україні у березні сповільнилася до 21,3% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року, порівняно з березнем минулого року, зросли на 21,3%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (24,9%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, місячна інфляція прискорилася до 1,5% до 0,7% (у січні - 0,8%, у лютому - 0,7%). З початку року ціни зросли на 3,0%.

Продукти харчування протягом року подорожчали на 26,5%. Найбільше подорожчали яйця - на 79,8% та фрукти - 44,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 22,1%, на одяг та взуття на 3,6%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 24,9%, охорона здоров'я на 14,5%, транспорт - на 27,1% (в т.ч. паливо - на 27,9%), ціни на зв'язок зросли на 13,2% %, на відпочинок та культуру на 14,8%, на освіту - на 9,6%, ресторани та готелі подорожчали на 22,3%, різні товари та послуги на 18,5%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в 2022 році зросли на 26,6%, що менше за прогнози уряду, НБУ та міжнародних організацій.

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 18,7%.

НБУ очікує, що інфляція стрімко знижуватиметься вже з весни 2023 року. Допоможуть жорстка монетарна політика НБУ, зниження світової інфляції та адаптація бізнесу.

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Інфляція в УкраїніДержавна служба статистики