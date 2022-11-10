Годовая инфляция в Украине превысила 25%: что подорожало за последний месяц
Потребительские цены в Украине в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем выросли на 2,5%. С начала года рост цен составил 24,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к октябрю 2021 года) инфляция ускорилась до 26,6% по сравнению с 24,6% месяцем ранее.
Продукты питания в Украине за октябрь подорожали на 4,2%. Больше всего подорожали яйца - на 60,5%. Овощи подорожали за месяц на 7,0% и стоят на 78,8% дороже, чем год назад.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - на 1,9%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,3%.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,5%, здравоохранение - на 1,1%, транспорт на 0,8%, цены на связь не изменились, на отдых и культуру выросли на 1,2%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы на 2,4%, разные товары и услуги на 2,2%.
Таким образом, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.
Отметим, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 29,3% в 2022 году и 28,0% в 2023 году.
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