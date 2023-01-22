Річку Десна розблоковано від крижаних заторів: моніторинг продовжиться

Головне управління ДСНС України у Київській області повідомило, що річку Десна поблизу Києва звільнено від крижаних заторів, але моніторинг за ситуацією триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
За інформацією ДСНС, станом на 15:00 22 січня у Броварському районі проведено роботи щодо розблокування гирла річки Десна від льоду.
"Станом на ранок 22 січня ситуація на річці Десна контрольована. Внаслідок проведених підривних робіт спостерігається зниження рівня води в районах населених пунктів Пухівка, Зазим`я, Рожни Броварського району. Вода поступово відходить від домогосподарств садових товариств, розташованих поблизу", - йдеться у повідомленні.
На місці продовжують працювати моніторингові групи, які перевіряють рівень води в Десні. На ранок 22 січня вода спала більше ніж на 30 см.
Від ДСНС у Київській області до робіт було залучено 48 осіб особового складу та 15 одиниць техніки. Також на річці протягом доби працював криголам.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло: 21 січня було здійснено серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Роботи були спрямовані на зниження рівня води та запобіганню підтоплення в прибережних зонах.
Раніше ми писали, що у Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3 °С, що відповідає погоді початку квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.