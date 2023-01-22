Річку Десна розблоковано від крижаних заторів: моніторинг продовжиться

За інформацією ДСНС, станом на 15:00 22 січня у Броварському районі проведено роботи щодо розблокування гирла річки Десна від льоду.

"Станом на ранок 22 січня ситуація на річці Десна контрольована. Внаслідок проведених підривних робіт спостерігається зниження рівня води в районах населених пунктів Пухівка, Зазим`я, Рожни Броварського району. Вода поступово відходить від домогосподарств садових товариств, розташованих поблизу", - йдеться у повідомленні.

На місці продовжують працювати моніторингові групи, які перевіряють рівень води в Десні. На ранок 22 січня вода спала більше ніж на 30 см.

Від ДСНС у Київській області до робіт було залучено 48 осіб особового складу та 15 одиниць техніки. Також на річці протягом доби працював криголам.