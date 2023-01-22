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Река Десна разблокирована от ледяных пробок: мониторинг продолжится

Фото: специалисты ГСЧС совершили серию подрывов ледяных пробок на Десне (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Татьяна Зарембо

Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области сообщило, что река Десна вблизи Киева освобождена от ледяных пробок, но мониторинг ситуации продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

По информации ГСЧС, по состоянию на 15:00 22 января в Броварском районе проведены работы по разблокированию устья реки Десна ото льда.

"По состоянию на утро 22 января ситуация на реке Десна контролируемая. В результате проведенных взрывных работ наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района. Вода постепенно отходит от домохозяйств садовых обществ, расположенных поблизости", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать мониторинговые группы, проверяющие уровень воды в Десне. К утру 22 января вода спала более чем на 30 см.

От ГСЧС в Киевской области к работам было привлечено 48 человек личного состава и 15 единиц техники. Также на реке в течение суток работал ледокол.

Напомним, что РБК-Украина сообщало: 21 января была совершена серия подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья. Работы были направлены на снижение уровня воды и предотвращение подтопления в прибрежных зонах.

Ранее мы писали, что в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3 °С, что соответствует погоде начала апреля.

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