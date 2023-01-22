Река Десна разблокирована от ледяных пробок: мониторинг продолжится

По информации ГСЧС, по состоянию на 15:00 22 января в Броварском районе проведены работы по разблокированию устья реки Десна ото льда.

"По состоянию на утро 22 января ситуация на реке Десна контролируемая. В результате проведенных взрывных работ наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района. Вода постепенно отходит от домохозяйств садовых обществ, расположенных поблизости", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать мониторинговые группы, проверяющие уровень воды в Десне. К утру 22 января вода спала более чем на 30 см.

От ГСЧС в Киевской области к работам было привлечено 48 человек личного состава и 15 единиц техники. Также на реке в течение суток работал ледокол.