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Річкова флотилія отримала катер "Буча". На церемонії був присутній Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Корабельно-катерний склад ВМС отримав малий броньований артилерійський катер "Буча". На церемонії був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Цей катер із серії катерів, що будуються для Військово-Морських Сил з 2016 року. Катер "Буча" був закладений ще до широкомасштабної агресії рф, але його будівництво і державні випробування завершились вже під час активних бойових дій в Київській області", - сказав командувач Військово-Морських сил ЗС України Олексій Неїжпапа.

Наказом міністра оборони України він прийнятий до складу Військово-Морських сил. На катері піднято прапор ВМС ЗСУ, з цього моменту він повноцінний член флотської родини. Він захищатиме Україну на Київському морі з річкового напрямку.

З початку повномасштабної агресії РФ ніяких сил і засобів ВМС на річці Дніпро не було. Але за ініціативи командування Сухопутних військ та підтримки головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного було створено спочатку один дивізіон, потім інший, але в іншому місці - на півдні річки Дніпро.

Особливості катера

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Одна з особливостей цього катера - його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність.

"Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс", - повідомили у Генштабі.

Фейки про "поранення" Залужного

Нагадаємо, останнім часом російська пропаганда активно поширює вкиди про зникнення або поранення головнокомандувача ЗСУ.

Так, пропутінські ЗМІ писали, що український генерал нібито отримав серйозні поранення внаслідок ракетного удару військ РФ по командному пункту в Херсонській області.

Вчора полковник ЗСУ Анатолій Штефан опублікував відео на якому Залужний показав, що він здоровий та не отримував жодних поранень.

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