Ribas Rooms Ferenc Lviv: новий етап історії у центрі Львова

Львів, Четвер 04 вересня 2025 16:32
UA EN RU
Фото: в центрі Львова відкрився оновлений готель Ribas Rooms Ferenc Lviv (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

23 серпня 2025 року у Львові відбулося відкриття оновленого готелю Ribas Rooms Ferenc Lviv. Готель в історичний будівлі на найвужчій вуличці міста отримав нове життя під управлінням всеукраїнської мережі Ribas Hotels Group, яка запропонувала сучасну концепцію поєднання культурної спадщини та комфорту для мандрівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Атмосфера відкриття

Подія зібрала гостей у творчій та невимушеній атмосфері. На відвідувачів чекали джазові імпровізації, сучасні DJ-сети з реміксами на класику Шопена та Ліста, коктейльний майстер-клас від Spicer і вініл-дискотека.

Ідея вечора була побудована навколо цінностей імпровізації, синтезу стилів та унікальності моменту - саме ці принципи закладено в основу нового життя готелю.

Ribas Rooms Ferenc Lviv: новий етап історії у центрі Львова

Готель з історією

Будівля, де нині працює Ribas Rooms Ferenc Lviv, була зведена ще у 1895 році за проєктом архітектора Вінцента Яна Равського для Спілчанської друкарні. На фасаді й досі можна побачити скульптури Й. Гутенберга – нагадування про культурне минуле цього місця.

Заклад розташований на тихій вулиці Ференца Ліста, всього за кілька хвилин від Оперного театру, Площі Ринок і Палацу Потоцьких. Незважаючи на розташовуання у історичному центрі міста, сюди зручно дістатися автомобілем – що є значною перевагою для гостей.

Ribas Rooms Ferenc Lviv: новий етап історії у центрі Львова

Сьогодні готель поєднує історичну архітектуру з мінімалістичним сучасним дизайном. Світлі інтер’єри, функціональність і продумані деталі роблять номери простором для відпочинку, роботи й натхнення.

Номери та комфорт

У Ribas Rooms Ferenc Lviv облаштовано 35 дизайнерських номерів різних категорій:

  • 11 одномісних номерів категорії "Одномісний";
  • 19 номерів категорії “Стандартˮ (double/twin);
  • 4 номери категорії "Напівлюкс";
  • 1 номер "Дворівневі Апартаменти" з повністю обладнаною кухонною зоною.

Готель подбав і про сім’ї з дітьми, гостей з інвалідністю та мандрівників із домашніми улюбленцями.

Ribas Rooms Ferenc Lviv: новий етап історії у центрі ЛьвоваПростір для подій та новий бар

Для ділових зустрічей і культурних заходів створено івент-зал площею 64 м², розрахований на 40 осіб. Тут можна організувати конференції, тренінги, камерні мистецькі вечори чи святкування. Команда готелю забезпечує гостям харчування – від кавових перерв до банкетів.

У готелі також є генератор та укриття на цокольному поверсі. Найближчим часом запрацює Bar 4 - "vinyl listening bar", де можна буде поєднати вечірні коктейлі з атмосферою живого звуку та невимушеного спілкування.

Ribas Rooms Ferenc Lviv: новий етап історії у центрі Львова

Львів
Новини
