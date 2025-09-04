Ribas Rooms Ferenc Lviv: новый этап истории в центре Львова

ua en ru
Львов, Четверг 04 сентября 2025 16:32 promo
Автор: Юлия Бойко

23 августа 2025 года во Львове состоялось открытие обновленного отеля Ribas Rooms Ferenc Lviv. Отель в историческом здании на самой узкой улочке города получил новую жизнь под управлением всеукраинской сети Ribas Hotels Group, которая предложила современную концепцию сочетания культурного наследия и комфорта для путешественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Атмосфера открытия

Событие собрало гостей в творческой и непринужденной атмосфере. Посетителей ждали джазовые импровизации, современные DJ-сеты с ремиксами на классику Шопена и Листа, коктейльный мастер-класс от Spicer и винил-дискотека.

Идея вечера была построена вокруг ценностей импровизации, синтеза стилей и уникальности момента - именно эти принципы заложены в основу новой жизни отеля.

Отель с историей

Здание, где сейчас работает Ribas Rooms Ferenc Lviv, было возведено еще в 1895 году по проекту архитектора Винцента Яна Равского для Спилчанской типографии. На фасаде до сих пор можно увидеть скульптуры И. Гутенберга - напоминание о культурном прошлом этого места.

Заведение расположено на тихой улице Ференца Листа, всего в нескольких минутах от Оперного театра, Площади Рынок и Дворца Потоцких. Несмотря на расположение в историческом центре города, сюда удобно добираться на автомобиле - что является значительным преимуществом для гостей.

Сегодня отель сочетает историческую архитектуру с минималистичным современным дизайном. Светлые интерьеры, функциональность и продуманные детали делают номера пространством для отдыха, работы и вдохновения.

Номера и комфорт

В Ribas Rooms Ferenc Lviv обустроено 35 дизайнерских номеров различных категорий:

  • 11 одноместных номеров категории "Одноместный";
  • 19 номеров категории "Стандартˮ (double/twin);
  • 4 номера категории "Полулюкс";
  • 1 номер "Двухуровневые Апартаменты" с полностью оборудованной кухонной зоной.

Отель позаботился и о семьях с детьми, гостей с инвалидностью и путешественников с домашними любимцами.

Пространство для событий и новый бар

Для деловых встреч и культурных мероприятий создан ивент-зал площадью 64 м², рассчитанный на 40 человек. Здесь можно организовать конференции, тренинги, камерные художественные вечера или празднования. Команда отеля обеспечивает гостям питание - от кофейных перерывов до банкетов.

В отеле также есть генератор и укрытие на цокольном этаже. В ближайшее время заработает Bar 4 - "vinyl listening bar", где можно будет совместить вечерние коктейли с атмосферой живого звука и непринужденного общения.

