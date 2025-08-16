ua en ru
Рыбам - осенью, Овнам - летом: когда везет каждому знаку Зодиака

Суббота 16 августа 2025 12:34
Когда везет Тельцам или Девам (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Каждое время года, как считают эзотерики, имеет свою энергию, а разные знаки Зодиака по-разному чувствуют все сезонные вибрации. Для кого-то лучшее время - когда все цветет, а кто-то оживает только в ноябрьской тишине.

Какое время года подходит каждому знаку Зодиака и приносит больше всего счастья, рассказывает РБК-Украина.

Овен

Вам особенно везет именно летом. Солнце будто подогревает вашу страсть, а потому в это время вы чувствуете решительность, смелость, азарт и все, что вас питает. Лето заряжает на победы, риски и большие начинания.

Телец

Больше всего счастья вы чувствуете осенью. После шумного лета мир становится спокойным, уравновешенным, приятным - именно таким, как вам нужно. Осень дает вдохновение для заботы о себе, доме и самом важном.

Близнецы

Ваш сезон - зима. В это время у вас возникает больше всего идей. Именно зимой вы можете сосредоточиться, погрузиться в обучение, общение или проекты, которые требуют настоящей ментальной игры.

Рак

Лучше всего вы раскрываетесь весной. Природа просыпается, люди вдохновляются, а вокруг появляется больше тепла, эмоционального и настоящего. Именно в этот период ваша интуиция, забота и нежность становятся сильнее.

Лев

Ваш пик счастья не тогда, когда день длинный и жаркий, а тогда, когда ночь темная и холодная. Зима - неожиданно, но именно она ваша счастливая пора года. Это время, когда вы можете углубиться в творчество, открыть что-то новое и сиять на фоне общей тишины.

Дева

Ваше время на счастье это весна. Когда мир просыпается и все требует структуры и порядка, вы в своей стихии. Это период, когда планы выполняются, вещи становятся на места, и вы можете реализовывать задуманное с вдохновением.

Весы

Вам хорошо летом. Мир становится ярким, социальным, подвижным, именно тогда ваше обаяние, дипломатия и легкость сияют сильнее всего. Летом вы умеете ловить баланс даже среди хаоса.

Скорпион

Ваш настоящий сезон весна. И хотя все ждут от вас осенней глубины, именно весной вы будто выходите из тени. Это время перемен, обновления, нового опыта и всего, что вам нужно для перезагрузки.

Стрелец

Лето вам подходит как нельзя лучше. Это сезон путешествий, открытий, встреч и большого неба. Именно тогда вы чувствуете себя максимально свободно и живо, готовы искать новые смыслы.

Козерог

Ваш счастливый период это осень. Когда все еще немного витают в лете, вы уже видите четкую картину. Осень дает вам ясность, фокус и ощущение, что пришло время закладывать фундамент великих свершений.

Водолей

Весна это именно ваш сезон. Мир немного расшатывается, меняется, становится неожиданным - и вам это нравится! Это время, когда вы улавливаете новые идеи, экспериментируете и легко вырываетесь из рутины.

Рыбы

Вам особенно везет осенью. Именно тогда ваши мечты, воображение, способность любить и сочувствовать приобретают особую глубину. В эту пору вы позволяете себе не прятаться, а жить в своей нежности и на полную.

При создании материала были использованы источники: Times of India, Parade.

Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
