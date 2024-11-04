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Рибакіна першою втратила шанси на титул WTA Finals

Фото: Єлена Рибакіна може купувати квиток додому (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Антон Федорців

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна поступилася китаянці Чжен Ціньвень в 2-му турі групового етапу Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Finals Riyadh, "фіолетова" група

Рибакіна – Чжен – 1:2 (6:7, 6:3, 1:6)

 

Олімпійська чемпіонка швидко створила гандикап, повівши з брейком 4:1. Однак, Рибакіна спромоглася на камбек, а потім і перевела перший сет у тай-брейк. На цьому фарт казахської тенісистки завершився. Чжен тричі взяла подачі суперниці та закрила партію на свою користь.

Другий сет опонентки розпочали на рівних. Першою хід зробила китайська спортсменка, яка оформила брейк у п'ятому геймі (3:2). Утім, Рибакіна швидко зреагувала на втрату подачі, взяла чотири очки поспіль і завершила партію за 44 хвилини.

Вирішальний сет тривав на хвилину менше. Проте, з конкуренцією не склалося. Чжен оформила брейки в четвертому та шостому геймах і вийшла подавати на поєдинок. Рибакіна трохи поопиралася, але не завадила китайській тенісистці з першої спроби реалізувати матчбол.

Чжен здобула першу перемогу в Ер-Ріяді та зберегла шанси на продовження боротьби. Натомість представниця Казахстану першою зазнала двох поразок і завчасно втратила шанси на півфінал турніру. 6 листопада Рибакіна намагатиметься перервати смугу невдач проти білоруски Аріни Сабаленко.

До слова, напередодні Свьонтек стартувала з вольової перемоги на WTA Finals-2024.

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