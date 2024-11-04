Рыбакина первой упустила шансы на титул WTA Finals

WTA Finals Riyadh, "фиолетовая" группа

Рыбакина – Чжэн – 1:2 (6:7, 6:3, 1:6)

Олимпийская чемпионка быстро создала гандикап, поведя с брейком 4:1. Однако Рыбакина устроила камбэк, а затем и перевела первый сет в тай-брейк. На этом фарт казахской теннисистки завершился. Чжэн трижды взяла подачи соперницы и закрыла партию в свою пользу.

Второй сет оппонентки начали на равных. Первой ход сделала китайская спортсменка, оформившая брейк в пятом гейме (3:2). Впрочем, Рыбакина быстро отреагировала на потерю подачи, взяла четыре очка подряд и завершила партию за 44 минуты.

Решающий сет длился на минуту меньше. Однако с конкуренцией не сложилось. Чжэн оформила брейки в четвертом и шестом геймах и вышла подавать на поединок. Рыбакина немного посопротивлялась, но не помешала китайской теннисистке с первой попытки реализовать матчбол.

Чжэн одержала первую победу в Эр-Рияде и сохранила шансы на продолжение борьбы. Представительница же Казахстана первой потерпела два поражения и заранее потеряла шансы на полуфинал турнира. 6 ноября Рыбакина постарается прервать полосу неудач против белоруски Арины Соболенко.