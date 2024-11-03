Свьонтек з дивовижним камбеком стартувала на WTA Finals-2024

Польська тенісистка Іга Свьонтек здолала в двох сетах представницю Чехії Барбору Крейчікову на старті Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA Finals-2024, Помаранчева група, 1-й тур

Свьонтек – Крейчікова – 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

Експерша ракетка світу, яка достроково завершивши сезон поступилася лідерством у рейтингу, не виходила на корт в офіційних зустрічах майже два місяці (59 днів). А повернувшись, видала яскравий поєдинок з неймовірною драматургією.

Віддавши суперниці першу партію, вона "горіла" в другій – 0:3. Але коли запахло смаленим, зібралася та здійснила ривок, вигравши чотири гейми поспіль. Вирішальним став 12-й гейм, у якому Свьонтек реалізувала другий сетпойнт, відновивши паритет у матчі.

Після цього, у вирішальному, третьому сеті полька одразу забрала п'ять геймів поспіль, але не змогла подати на матчпойнт. У підсумку тенісистки обмінялись брейками, що дозволило Свьонтек перемогти з рахунком – 6:2.

Перемога над Крейчіковою стала для польської спортсменки 60-ю в сезоні. Вона – третя тенісисткою за останні 30 років, яка досягла цього показника щонайменше три сезони поспіль. Окрім неї такий результат підкорили швейцарка Мартіна Хінгіс (1997-2001 роки) та данка Каролін Возняцкі (2009-2011).

WTA Finals-2024: що відомо

Турнір проходить 2-9 листопада в аравійському Ер-Ріяді. У фіналі беруть участь вісім найкращих гравчинь за підсумками сезону 2024 року. До остаточного списку увійшли топ-сім тенісисток світового рейтингу, а також переможниця Вімблдону-2024 чешка Барбора Крейчікова.

За результатами жеребкування учасниць було розділено на дві групи – "фіолетову" та "помаранчеву". До першої увійшли: Аріна Сабаленко (1-ша у світовому рейтингу), Жасмін Паоліні (4), Єлена Рибакіна (5) та Чжен Ціньвень (7). До другої – Іга Свьонтек (2), Корі Гауфф (3), Джессіка Пегула (6) та Барбора Крейчікова (13).

У двох квартетах тенісистки проведуть між собою по одному матчу. До півфіналу вийдуть по дві найкращі з кожної групи.