Rheinmetall збудує у Румунії пороховий завод

Румунія та німецький концерн Rheinmetall збудують завод з виробництва пороху для боєприпасів у місті Вікторія, що в центральній частині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки Румунії.
Зазначається, що рамкову домовленість про будівництво порохового заводу в середу підписав у Берліні міністр економіки Румунії Раду Міруца та гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.
"Сьогоднішня церемонія відбулася після кількох тижнів інтенсивних дискусій і переговорів, серйозної роботи, з повагою до партнерів, але з твердістю у захисті інтересів Румунії", - зазначає Мінекономіки Румунії.
Попередньо, будівництво заводу, яке почнеться у 2026 році й триватиме три роки, обійдеться у 535 мільйонів євро. Завод також забезпечить створення 700 нових робочих місць.
Він буде забезпечувати порохом як Румунію, так і інші держави.
Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та дронів. Зокрема, концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси і ППО.
Нагадаємо, що раніше у Rheinmetall повідомили про будівництво в Україні спільного заводу з виробництва снарядів. Меморандум про створення спільного підприємства було підписано під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.
У серпні стало відомо, що німецький оборонний концерн планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів.