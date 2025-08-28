Rheinmetall збудує у Румунії пороховий завод

Зазначається, що рамкову домовленість про будівництво порохового заводу в середу підписав у Берліні міністр економіки Румунії Раду Міруца та гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

"Сьогоднішня церемонія відбулася після кількох тижнів інтенсивних дискусій і переговорів, серйозної роботи, з повагою до партнерів, але з твердістю у захисті інтересів Румунії", - зазначає Мінекономіки Румунії.

Попередньо, будівництво заводу, яке почнеться у 2026 році й триватиме три роки, обійдеться у 535 мільйонів євро. Завод також забезпечить створення 700 нових робочих місць.

Він буде забезпечувати порохом як Румунію, так і інші держави.