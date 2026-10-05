Rheinmetall вивів на орбіту перший супутник: він має помічати повітряні загрози заздалегідь

Німецький концерн Rheinmetall разом з італійською космічною компанією Argotec 1 жовтня 2026 року запустив на орбіту перший супутник спільної програми. Він збиратиме розвідувальні дані для раннього попередження про повітряні загрози та потреб протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Rheinmetall.
Супутник вивели на орбіту ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії (США) 1 жовтня. У Rheinmetall назвали запуск віхою в межах нового стратегічного партнерства з Argotec.
Через дочірню компанію Rheinmetall Italia S.p.A. концерн з Дюссельдорфа починає розвивати власну супутникову спроможність для національної безпеки та військової обізнаності про обстановку.
Програма орієнтована на збір розвідданих, а не на звичайне картографування наземних об'єктів. Сенсори супутника мають виявляти наземні ознаки повітряних загроз, що з'являються. Це дає раннє попередження та дані для протиповітряної оборони.
Отримані дані й зображення оброблятимуть за допомогою штучного інтелекту. Їх інтегрують у національні системи оборони та протиповітряної оборони й зроблять безпосередньо доступними замовникам.
Система поєднує кілька рівнів: космічне спостереження, наземні вузли й тактичні мережі. Керуватиме ними пост командування та управління (Command and Control Post). У Rheinmetall стверджують, що це відповідає потребам оборони та безпеки нового покоління й дозволяє виконувати місії зі здобуття інформаційної переваги.
Партнер запуску, Argotec, - міжнародна космічна компанія зі штаб-квартирою в Турині - має великий досвід у програмах NASA та інших провідних міжнародних космічних програмах. Обидві компанії використовують успіх поточної місії, щоб перевірити свої технічні спроможності в реальних умовах, а далі поетапно розвивати їх спільно.
Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що успішний запуск першого супутника став віхою в зміцненні національної безпеки та космічних спроможностей.
За його словами, інтеграція космічних даних в існуючі оборонні архітектури - критично важливий крок у відповідь на змінене безпекове середовище. Паппергер додав, що співпраця підтверджує довіру до технологічної інтеграційної експертизи компанії та робить вагомий внесок у технологічний суверенітет і стійку мережеву обізнаність про обстановку.
Засновник і генеральний директор Argotec Давід Авіно назвав запуск ключовим етапом у створенні космічної інфраструктури наступного покоління, розрахованої на операційні та оборонні потреби. За його словами, разом з Rheinmetall компанія перетворює космічні технології на цінний операційний актив: масштабований, пов'язаний у мережу й готовий підтримувати складні оборонні сценарії.
Авіно також наголосив, що це крок до більшої технологічної автономії, оскільки дані перетворюють на інформацію майже в реальному часі для тих, хто ухвалює рішення.
Компанії планують створити на орбіті більше угруповання супутників. Наступний запуск запланований на 2028 рік.
Читайте також: Хорватський НРК Komodo від Rheinmetall навчився наводити мости: результати випробувань
Раніше повідомлялося, що що вихід українських оборонних компаній на європейський ринок дуже гальмує складність отримання дозволу від держави.
Про це заявив голова представництва дивізіону Digital Systems німецького концерну Rheinmetall Олександр Кулаковський. За його словами, багато з таких компаній готові розвивати й інвестувати у виробничі спроможності поза межами України.