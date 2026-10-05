Rheinmetall вывел на орбиту первый спутник: он должен замечать воздушные угрозы заранее

Что известно о запуске и планах

Спутник вывели на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX по космической базе Ванденберг в Калифорнии (США) 1 октября. В Rheinmetall назвали запуск вехой в рамках нового стратегического партнерства по Argotec.

Через дочернюю компанию Rheinmetall Italia SpA концерн из Дюссельдорфа начинает развивать свою спутниковую способность для национальной безопасности и военной осведомленности об обстановке.

Программа нацелена на сбор разведданных, а не на обыденное картографирование наземных объектов. Сенсоры спутника должны выявлять наземные признаки возникающих воздушных угроз. Это дает раннее предупреждение и данные для противовоздушной обороны.

Полученные данные и изображения будут обрабатываться искусственным интеллектом. Их интегрируют в национальные системы обороны и противовоздушной обороны и сделают непосредственно доступными заказчикам.

Система совмещает несколько уровней: космическое наблюдение, наземные узлы и тактические сети. Будет руководить ими пост командования и управления (Command and Control Post). В Rheinmetall утверждают, что это отвечает потребностям обороны и безопасности нового поколения и позволяет выполнять миссии по получению информационного преимущества.

Партнер запуска, Argotec, - международная космическая компания со штаб-квартирой в Турине - имеет большой опыт в программах NASA и других ведущих международных космических программах. Обе компании используют успех текущей миссии, чтобы проверить свои технические возможности в реальных условиях, а дальше поэтапно развивать их совместно.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что успешный запуск первого спутника стал вехой в укреплении национальной безопасности и космических возможностей.

По его словам, интеграция космических данных в существующие оборонные архитектуры – критически важный шаг в ответ на изменившуюся среду безопасности. Паппергер добавил, что сотрудничество подтверждает доверие к технологической интеграционной экспертизе компании и вносит весомый вклад в технологический суверенитет и устойчивую сетевую осведомленность об обстановке.

Основатель и генеральный директор Argotec Давид Авино назвал запуск ключевым этапом в создании космической инфраструктуры следующего поколения, рассчитанной на операционные и оборонные нужды. По его словам, вместе с Rheinmetall компания превращает космические технологии в ценный операционный актив: масштабируемый, связанный в сеть и готовый поддерживать сложные оборонительные сценарии.

Авино также подчеркнул, что это шаг к большей технологической автономии, поскольку данные превращают в информацию почти в реальном времени для тех, кто принимает решение.

Компании планируют создать на орбите большую группировку спутников. Следующий запуск запланирован на 2028 год.

Читайте также: Хорватский НРК Komodo от Rheinmetall научился наводить мосты: результаты испытаний