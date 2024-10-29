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У Rheinmetall відреагували на погрози РФ вдарити по їхньому заводу в Україні

Фото: у Rheinmetall відреагували на погрози РФ вдарити по їхньому заводу в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Виробництво зброї концерну Rheinmetall в Україні добре захищене, а погрози з боку Кремля лунають не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляє видання, у Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Кремля і що їхні потужності в Україні добре захищені.

Нагадаємо, влітку цього року керівництво Rheinmetall заявило про плани відкрити в Україні чотири військові заводи.

Очікується, що реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі, а виробництво боєприпасів - протягом 24 місяців.

Погрози Кремля

Сьогодні прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на будівництво заводів німецького концерну Rheinmetall в Україні. Він назвав їх законною метою для ударів РФ.

На запитання журналіста про те, чи є побудований завод Rheinmetall в Україні законною метою російських військ, як і будь-який інший оборонний завод на території країни, Пєсков відповів: "Зрозуміло, так".

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Російська ФедераціяКремльRheinmetallВійна в Україні