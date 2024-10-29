У Rheinmetall відреагували на погрози РФ вдарити по їхньому заводу в Україні

Як повідомляє видання, у Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Кремля і що їхні потужності в Україні добре захищені.

Нагадаємо, влітку цього року керівництво Rheinmetall заявило про плани відкрити в Україні чотири військові заводи.

Очікується, що реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі, а виробництво боєприпасів - протягом 24 місяців.