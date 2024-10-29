В Rheinmetall отреагировали на угрозы РФ ударить по их заводу в Украине

Как сообщает издание, в Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Кремля и что их мощности в Украине хорошо защищены.

Напомним, летом этого года руководство Rheinmetall заявило о планах открыть в Украине четыре военных завода.

Ожидается, что реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе, а производство боеприпасов - в течение 24 месяцев.