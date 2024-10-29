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В Rheinmetall отреагировали на угрозы РФ ударить по их заводу в Украине

Фото: в Rheinmetall отреагировали на угрозы РФ ударить по их заводу в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Производство оружия концерна Rheinmetall в Украине хорошо защищено, а угрозы Кремля раздаются не впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщает издание, в Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Кремля и что их мощности в Украине хорошо защищены.

Напомним, летом этого года руководство Rheinmetall заявило о планах открыть в Украине четыре военных завода.

Ожидается, что реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе, а производство боеприпасов - в течение 24 месяцев.

Угрозы Кремля

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на строительство заводов немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Он назвал их законной целью ударов РФ.

На вопрос журналиста о том, есть ли построенный завод Rheinmetall в Украине законной целью российских войск, как и любой другой оборонный завод на территории страны, Песков ответил: "Конечно, да".

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