В Rheinmetall отреагировали на угрозы РФ ударить по их заводу в Украине

Производство оружия концерна Rheinmetall в Украине хорошо защищено, а угрозы Кремля раздаются не впервые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Как сообщает издание, в Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Кремля и что их мощности в Украине хорошо защищены.
Напомним, летом этого года руководство Rheinmetall заявило о планах открыть в Украине четыре военных завода.
Ожидается, что реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе, а производство боеприпасов - в течение 24 месяцев.
Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на строительство заводов немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Он назвал их законной целью ударов РФ.
На вопрос журналиста о том, есть ли построенный завод Rheinmetall в Украине законной целью российских войск, как и любой другой оборонный завод на территории страны, Песков ответил: "Конечно, да".
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