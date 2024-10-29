ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Назвали законною метою для ударів. У Путіна пригрозили через заводи Rheinmetall в Україні

Україна, Вівторок 29 жовтня 2024 12:48
UA EN RU
Назвали законною метою для ударів. У Путіна пригрозили через заводи Rheinmetall в Україні Фото: прес-секретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі відреагували на будівництво заводів німецького концерну Rheinmetall в Україні. Їх назвали законною метою для ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря глави Кремля Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є побудований завод Rheinmetall в Україні законною метою російських військ, як і будь-який інший оборонний завод на території країни, Пєсков відповів: "Зрозуміло, так".

Заводи Rheinmetall в Україні

Концерн Rheinmetall збудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї. Один із них уже працює.

На цих заводах планується виготовляти зброю. Зокрема, Rheinmetall отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів.

Крім того, в Україні відкрито перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Також планується, що концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кремль Пєсков Війна в Україні
NEWS
Жертви, поранені та багато руйнувань. Що відомо про нічну атаку на міста України
Жертви, поранені та багато руйнувань. Що відомо про нічну атаку на міста України
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів