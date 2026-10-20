Rheinmetall відкрив завод з випуску снарядів проти дронів: чи потрібні вони ЗСУ

Очікується, що кількість працівників на підприємстві в Альбасете зросте майже на третину – з нинішніх 210 до приблизно 300 осіб. Rheinmetall інвестувала близько 20 млн євро в розширення виробничих потужностей в Альбасете.

На новій виробничій лінії випускатимуть боєприпаси калібру від 20 мм до 35 мм. Річна виробнича потужність становитиме близько 1,2 млн снарядів і приблизно 1,8 млн гільз. Ці компоненти надалі оброблятимуться на інших виробничих майданчиках мережі Rheinmetall для виготовлення різноманітних боєприпасів для бойових машин піхоти та зенітних артилерійських комплексів.

Серед них – боєприпаси кінетичної дії з дистанційними підривниками, бронебійні снаряди, а також боєприпаси типу AHEAD, призначені для зенітних систем і засобів боротьби з дронами. Зокрема, такі 35-мм боєприпаси AHEAD використовують зенітні комплекси Skynex, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Майданчик в Альбасете співпрацюватиме з іншими підрозділами Rheinmetall в Іспанії, Німеччині та Швейцарії, щоб задовольняти потреби партнерів по НАТО та інших союзників. Розвиток мережі місцевих постачальників створює нові можливості для бізнесу в усьому регіоні.