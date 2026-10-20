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Rheinmetall открыл завод по выпуску снарядов против дронов: нужны ли они ВСУ

11:00 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: Rheinmetall открыл завод по выпуску снарядов против дронов (rheinmetall.com)

Rheinmetall объявила о запуске работы нового завода по производству боеприпасов среднего калибра на площадке в Альбасете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Ожидается, что количество работников на предприятии в Альбасете вырастет почти на треть – с нынешних 210 до примерно 300 человек. Rheinmetall инвестировала около 20 млн евро в расширение производственных мощностей в Альбасете.

На новой производственной линии будут производиться боеприпасы калибра от 20 мм до 35 мм. Годовая производственная мощность составит около 1,2 млн. снарядов и примерно 1,8 млн. гильз. Эти компоненты будут в дальнейшем обрабатываться на других производственных площадках сети Rheinmetall для изготовления боеприпасов для боевых машин пехоты и зенитных артиллерийских комплексов.

Среди них – боеприпасы кинетического действия с дистанционными взрывниками, бронебойные снаряды, а также боеприпасы типа AHEAD, предназначенные для зенитных систем и средств борьбы с дронами. Такие 35-мм боеприпасы AHEAD используют зенитные комплексы Skynex, находящиеся на вооружении ВСУ.

Площадка в Альбасете будет сотрудничать с другими подразделениями Rheinmetall в Испании, Германии и Швейцарии, чтобы удовлетворять потребности партнеров по НАТО и других союзников. Развитие сети местных поставщиков создает новые возможности для бизнеса по всему региону.

Ранее сообщалось, что украинские военные с помощью комплекса ПВО Skynex за ночь ликвидировали более десятка ударных беспилотников типа "Шахед" и крылатую ракету.

Также мы писали, что установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии вместе с другими вооружениями, что вошло в объявлен новый пакет помощи.

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