Rheinmetall открыл завод по выпуску снарядов против дронов: нужны ли они ВСУ

Ожидается, что количество работников на предприятии в Альбасете вырастет почти на треть – с нынешних 210 до примерно 300 человек. Rheinmetall инвестировала около 20 млн евро в расширение производственных мощностей в Альбасете.

На новой производственной линии будут производиться боеприпасы калибра от 20 мм до 35 мм. Годовая производственная мощность составит около 1,2 млн. снарядов и примерно 1,8 млн. гильз. Эти компоненты будут в дальнейшем обрабатываться на других производственных площадках сети Rheinmetall для изготовления боеприпасов для боевых машин пехоты и зенитных артиллерийских комплексов.

Среди них – боеприпасы кинетического действия с дистанционными взрывниками, бронебойные снаряды, а также боеприпасы типа AHEAD, предназначенные для зенитных систем и средств борьбы с дронами. Такие 35-мм боеприпасы AHEAD используют зенитные комплексы Skynex, находящиеся на вооружении ВСУ.

Площадка в Альбасете будет сотрудничать с другими подразделениями Rheinmetall в Испании, Германии и Швейцарии, чтобы удовлетворять потребности партнеров по НАТО и других союзников. Развитие сети местных поставщиков создает новые возможности для бизнеса по всему региону.