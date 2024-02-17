Rheinmetall відкриє в Україні завод по виробництву снарядів

Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє в Україні спільний завод по виробництву снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького концерну.
Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Планується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.
Також спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.
Загалом німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного заводу, а українській компанії - 49%.
Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.
Також міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.
А Норвегія анонсувала виділення понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів і розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.
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