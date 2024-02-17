Меморандум о создании совместного предприятия был подписан в присутствии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: Rheinmetall откроет в Украине завод по производству снарядов (twitter.com/RheinmetallAG)

Планируется, что новый боеприпасный завод будет производить шестизначное количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год.

Также совместное предприятие будет производить и метательные заряды.

В целом немецкому концерну Rheinmetall будет принадлежать 51% акций совместного завода, а украинской компании - 49%.

Увеличение производства боеприпасов

Недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сказала, что Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Но добиться цели в один миллион так и не удалось.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.

Норвегия же анонсировала выделение более 90 миллионов долларов на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.

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