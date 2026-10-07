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Rheinmetall створив "контейнерну" систему ППО проти ударних дронів

14:14 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Rheinmetall створив "контейнерну" систему ППО проти ударних дронів Фото: Rheinmetall створив "контейнерну" систему ППО проти дронів (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Компанія Rheinmetall уклала партнерську угоду з австралійською компанією Praetorian Aeronautics для створення системи AERIE – мобільної системи ППО проти дронів, розміщеної в контейнері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У межах партнерства прототип було створено на основі початкової концепції всього за 12 місяців. Контейнерна система ППО AERIE – це автономна пускова установка C-UAS, вона є універсальною щодо типу використовуваних перехоплювачів.

Система здатна вміщувати понад 20 перехоплювачів і вирізняється високою мобільністю, оскільки розміщується у стандартному морському контейнері.

Демонстраційний зразок оснащено перехоплювачем Arrow та системою управління й контролю Hadrian від компанії Praetorian Aeronautics, розробленими та виготовленими в Австралії.

Що відомо про дрон-перехоплювач Arrow

Arrow – це автономний високошвидкісний і недорогий перехоплювач, призначений для знищення різноманітних типів безпілотних систем за межами прямої видимості.

Hadrian C2 – це передова система з елементами штучного інтелекту, призначена для управління автономними засобами ураження в повітряному, наземному та морському просторах.

Завдяки можливості швидкого розгортання та перезаряджання, AERIE пропонує ефективне й економічно вигідне контейнерне рішення для протидії дешевим дронам. Перехід системи AERIE до етапу повноцінних демонстрацій для операторів заплановано на четвертий квартал 2026 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, наземні роботи залишаються однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.

Також ми писали, що бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів. Зазначається, що системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials".

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