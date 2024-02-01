UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Rheinmetall розширить свою присутність у Румунії для підтримки України

Архівне фото: Rheinmetall розширить свою присутність у Румунії для підтримки України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німецький оборонний концерн Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автомобілів Automecanica Mediaş. Це зокрема буде корисно і для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Rheinmetall.

Кількість замовлень зросте

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH Група володітиме 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Контрактна угода, як і раніше, потребує схвалення відповідних державних органів, перш ніж вона набуде чинності.

У середньостроковій перспективі Rheinmetall оцінює річний потенціал продажів новопридбаної компанії приблизно в 300 мільйонів євро та очікує, що обсяг замовлень, які надходитимуть у поточному фінансовому році, вимірюватиметься тризначним числом мільйонів євро.

Зміцнення НАТО

На думку генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, приєднання Automecanica Mediaş до сім'ї Rheinmetall знаменує собою ще одну важливу віху в стратегії з посилення присутності групи в Центральній Європі, що, своєю чергою, сприяє зміцненню оборонних можливостей ЄС і НАТО на сході Європи. 

"Ми розраховуємо на підтримку Румунії в майбутніх проектах у сфері транспортних засобів, а також в інших технологіях Rheinmetall. У цьому разі залучення місцевих партнерів і зміцнення румунської економіки є для нас головними питаннями. Ми хочемо якнайкраще виправдати очікування румунських політиків і військових", - сказав він.

Як це допоможе Україні

Завод у Медіаші покликаний зіграти ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також у забезпеченні логістичної підтримки. 

Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що сили, розгорнуті на східному фланзі НАТО, зможуть розраховувати на коротший час реагування і більш надійні ланцюжки поставок.

Діяльність Rheinmetall щодо України

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. А першу зброю випустить через півроку після запуску.

Також нещодавно стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди поставлятимуться, зокрема, й Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРумуніяВійна в Україні