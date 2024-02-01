Rheinmetall расширит свое присутствие в Румынии для поддержки Украины

Количество заказов возрастет

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH Группа будет владеть 72,5% акций компании, которая будет работать в Румынии под названием Rheinmetall Automecanica SRL. Остальные акции компании останутся в частных руках. Контрактное соглашение по-прежнему требует одобрения соответствующих государственных органов, прежде чем оно вступит в силу.

В среднесрочной перспективе Rheinmetall оценивает годовой потенциал продаж новоприобретенной компании примерно в 300 миллионов евро и ожидает, что объем заказов, которые будут поступать в текущем финансовом году, будет измеряться трехзначным числом миллионов евро.

Укрепление НАТО

По мнению генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, присоединение Automecanica Mediaş к семье Rheinmetall знаменует собой еще одну важную веху в стратегии по усилению присутствия группы в Центральной Европе, что, в свою очередь, способствует укреплению оборонных возможностей ЕС и НАТО на востоке Европы.

"Мы рассчитываем на поддержку Румынии в будущих проектах в области транспортных средств, а также в других технологиях Rheinmetall. В этом случае привлечение местных партнеров и укрепление румынской экономики являются для нас главными вопросами. Мы хотим как можно лучше оправдать ожидания румынских политиков и военных", - сказал он.

Как это поможет Украине

Завод в Медиаше призван сыграть ключевую роль в поддержании оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине, а также в обеспечении логистической поддержки.

Присутствие Rheinmetall в Румынии означает, что силы, развернутые на восточном фланге НАТО, смогут рассчитывать на более короткое время реагирования и более надежные цепочки поставок.

Деятельность Rheinmetall в отношении Украины

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. А первое оружие выпустит через полгода после запуска.

Также недавно стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут поставляться, в том числе, и Украине.