У Rheinmetall розповіли, коли запустять свій завод в Україні

За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, завод в Україні хочуть запустити у 2024 році. Зокрема компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

"Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців", - сказав Паппергер.

Він зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. А ось щодо бойової машини піхоти - то доведеться трохи почекати. До літа 2025 року. При цьому про виробництво танків Panther мова поки що не йдеться.

Варто зауважити, що у жовтні цього року АТ "Українська оборонна промисловість" та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість". Воно має допомогти з місцевим виробництвом обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння.

Спільне підприємство

Нагадаємо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною ще наприкінці вересня.

Повідомлялося, що підприємство базуватиметься у Києві.

Важливо зазначити, що Rheinmetall активно допомагає Україні у війні проти Росії шляхом постачання боєприпасів та різної техніки.

Зокрема, нещодавно концерн отримав нове замовлення на артснаряди для України.

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