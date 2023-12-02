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В Rheinmetall рассказали, когда запустят свой завод в Украине

Фото: в Rheinmetall рассказали, когда запустят свой завод в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. А первое оружие выпустит через полгода после запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, завод в Украине хотят запустить в 2024 году. В частности, компания ожидает, что они к началу 2024 года заключат с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.

"После подписания контракта мы хотим закончить первый Fuchs в течение шести-семи месяцев, а первый Lynx в течение 12-13 месяцев", – сказал Паппергер.

Он отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. А вот насчет боевой машины пехоты - то придется немного подождать. К лету 2025 года. При этом о производстве танков Panther речь пока не идет.

Следует отметить, что в октябре этого года АО "Украинская оборонная промышленность" и концерн Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие – ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность". Она должна помочь с местным производством оборудования, обслуживанием и ремонтом западного вооружения.

Совместное предприятие

Напомним, что Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной еще в конце сентября.

Сообщалось, что предприятие будет базироваться в Киеве.

Важно отметить, что Rheinmetall активно помогает Украине в войне против России путем снабжения боеприпасами и различной техникой.

В частности, недавно концерн получил новый заказ на артснаряды для Украины.

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