Rheinmetall повідомив, коли запрацює створене з Україною підприємство для ремонту танків

"Відповідну угоду про співпрацю вже підписано обома сторонами. Для початку - за умови офіційного схвалення - буде створено спільне підприємство, яке стане сполучною ланкою між Rheinmetall і наявним державним оборонним сектором України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що закриття угоди заплановано на кінець червня 2023 року, а початок роботи спільного підприємства очікується з середини липня 2023 року.

"Задоволення нагальних потреб України в її боротьбі за свободу і демократію в найкоротші терміни є для нас у Rheinmetall питанням першорядної важливості. Завдяки своєму досвіду і можливостям Rheinmetall має все необхідне, щоб стати цінним і сильним партнером України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Rheinmetall разом з Україною створили підприємство для ремонту танків.

Крім того, найбільший у Німеччині виробник зброї Rheinmetall хоче у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.

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