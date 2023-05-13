Rheinmetall сообщил, когда заработает созданное с Украиной предприятие для ремонта танков

"Соответствующее соглашение о сотрудничестве уже подписано обеими сторонами. Для начала - при условии официального одобрения - будет создано совместное предприятие, которое станет связующим звеном между Rheinmetall и существующим государственным оборонным сектором Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что закрытие сделки запланировано на конец июня 2023 года, а начало работы совместного предприятия ожидается с середины июля 2023 года.

"Удовлетворение неотложных потребностей Украины в ее борьбе за свободу и демократию в кратчайшие сроки является для нас в Rheinmetall вопросом первостепенной важности. Благодаря своему опыту и возможностям Rheinmetall имеет все необходимое, чтобы стать ценным и сильным партнером Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Напомним, ранее стало известно, что Rheinmetall вместе с Украиной создали предприятие для ремонта танков.

Кроме того, крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.