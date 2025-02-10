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Rheinmetall поставив Україні ще п’ять авіадесантних тактичних машин Caracal

Фото: авіадесантна тактична машина Caracal (rheinmetall.com)
Автор: Тетяна Степанова

Німецька оборонна компанія Rheinmetall поставила українським військовим ще п’ять аеромобільних тактичних машин Caracal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

Зазначається, що загалом Україна наразі отримала 20 аеромобільних тактичних машин Caracal, які можна транспортувати у повітрі. 

Вони базуються на новітньому воєнізованому шасі Mercedes-Benz G-Class.

Авіадесантні тактичні машини Caracal

Caracal - тактична авіадесантна машина, створена на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Class 464.

Шасі виробляє Mercedes-Benz, а фінальне складання та дообладнання здійснюється на підприємствах Rheinmetall.

Автомобіль можна транспортувати як у вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

Завдяки модульній конструкції тактичних машин Caracal на них можна встановлювати й комбінувати різні види озброєння - від кулеметів до протитанкових ракетних комплексів. Також передбачена опціональна можливість інтеграції додаткового балістичного захисту.

Машина оснащена шестициліндровим дизельним двигуном потужністю 183 кВт, що забезпечує максимальну швидкість до 140 км/год. Завдяки повному приводу Cаracal має високу прохідність на бездоріжжі.

Ще у листопаді 2023 року стало відомо, що Rheinmetall постачатиме Збройним силам України авіадесантні тактичні машини Caracal.

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