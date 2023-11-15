ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ отримають від Rheinmetall авіадесантні тактичні машини Caracal

Середа 15 листопада 2023 17:39
UA EN RU
ЗСУ отримають від Rheinmetall авіадесантні тактичні машини Caracal Фото: авіадесантні тактичні машини Caracal (rheinmetall com)
Автор: Наталія Кава

Німецька компанія Rheinmetall планує поставити Збройним Силам України авіадесантні тактичні машини Caracal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Rheinmetall.

Планується, що Україна отримає п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.

Варто зауважити, що Україна буде першою країною, яка буде використовувати дані авто.

Caracal - є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. При цьому конструкція транспорту дозволяє транспортувати їх як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

Також на Caracal можна установити встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.

Вперше авто були представлені на виставці озброєнь DSEI у 2023 році в Лондоні. А розробляли її Rheinmetall, Mercedes-Benz та Armed Car Systems. Підприємство вже отримало замовлення від Німеччини та Нідерландів на 3 058 машин з підтримкою життєвого циклу на понад 20 років.

Основні характеристики Caracal:

  • довжина - 4,7 метра;
  • ширина - 1,8 метра;
  • висота - 1,85 метра;
  • вага - 4 900 кг;
  • вантажність - 2 000 кг;
  • потужність двигуна - 249 к.с.

Постачання зброї Rheinmetall для України

Німецький концерн Rheinmetal бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

Також ця компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch. Ця процедура, розроблена урядом Німеччини, призначена для підтримки України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами НАТО.

У жовтні Україна та концерн Rheinmetal створили спільне підприємство. Спільне підприємство обслуговуватиме та ремонтуватиме техніку, поставлену Україні від союзників. На цьому підприємстві також проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом