ЗСУ отримають від Rheinmetall авіадесантні тактичні машини Caracal

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Rheinmetall.

Планується, що Україна отримає п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.

Варто зауважити, що Україна буде першою країною, яка буде використовувати дані авто.

Caracal - є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. При цьому конструкція транспорту дозволяє транспортувати їх як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

Також на Caracal можна установити встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.

Вперше авто були представлені на виставці озброєнь DSEI у 2023 році в Лондоні. А розробляли її Rheinmetall, Mercedes-Benz та Armed Car Systems. Підприємство вже отримало замовлення від Німеччини та Нідерландів на 3 058 машин з підтримкою життєвого циклу на понад 20 років.

Основні характеристики Caracal:

довжина - 4,7 метра;

ширина - 1,8 метра;

висота - 1,85 метра;

вага - 4 900 кг;

вантажність - 2 000 кг;

потужність двигуна - 249 к.с.

Постачання зброї Rheinmetall для України

Німецький концерн Rheinmetal бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

Також ця компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch. Ця процедура, розроблена урядом Німеччини, призначена для підтримки України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами НАТО.

У жовтні Україна та концерн Rheinmetal створили спільне підприємство. Спільне підприємство обслуговуватиме та ремонтуватиме техніку, поставлену Україні від союзників. На цьому підприємстві також проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

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