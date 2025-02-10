Rheinmetall поставил Украине еще пять авиадесантных тактических машин Caracal

Авиадесантные тактические машины Caracal

Caracal - тактическая авиадесантная машина, созданная на базе гражданского внедорожника Mercedes-Benz G-Class 464.

Шасси производит Mercedes-Benz, а финальная сборка и дооборудование осуществляется на предприятиях Rheinmetall.

Автомобиль можно транспортировать как в грузовых отсеках, так и на внешних подвесах вертолетов CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion.

Благодаря модульной конструкции тактических машин Caracal на них можно устанавливать и комбинировать различные виды вооружения - от пулеметов до противотанковых ракетных комплексов. Также предусмотрена опциональная возможность интеграции дополнительной баллистической защиты.

Машина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 183 кВт, обеспечивающим максимальную скорость до 140 км/ч. Благодаря полному приводу СагасаІ имеет высокую проходимость на бездорожье.

Еще в ноябре 2023 года стало известно, что Rheinmetall будет поставлять Вооруженным силам Украины авиадесантные тактические машины Caracal.

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