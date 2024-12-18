Rheinmetall поставить Україні модулі для 155-мм артилерійських гармат

Контракт передбачає поставку кількох десятків тисяч 155-мм метальних зарядних модулів різних типів. Вони мають бути доставлені в січні 2025 року.

"У сучасній артилерії снаряди і метальні заряди заряджаються окремо для досягнення різної дальності", - зазначили в Rheinmetall.

Rheinmetall - один із провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів і метальних систем.

Rheinmetall нині є найважливішим партнером України в оборонній промисловості в її оборонній боротьбі проти російської агресії.

Під час Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні компанія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для розширення стратегічної співпраці. Угода спрямована на виявлення та розвиток подальших напрямів для глибшого співробітництва між українською оборонною промисловістю та групою, що базується в Дюссельдорфі.