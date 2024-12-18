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Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерийских орудий

Фото: Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерии  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания Rheinmetall заключила контракт с Министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для 155-мм артиллерийских орудий. Стоимость заказа, размещенного в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Контракт предусматривает поставку нескольких десятков тысяч 155-мм метательных зарядных модулей различных типов. Они должны быть доставлены в январе 2025 года.

"В современной артиллерии снаряды и метательные заряды заряжаются отдельно для достижения разной дальности", - отметили в Rheinmetall.

Rheinmetall - один из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и метательных систем.

Rheinmetall в настоящее время является важнейшим партнером Украині в оборонной промышленности в ее оборонительной борьбе против российской агрессии.

Во время Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине компания и Украина подписали меморандум о взаимопонимании для расширения стратегического сотрудничества. Соглашение направлено на выявление и развитие дальнейших направлений для более глубокого сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и базирующейся в Дюссельдорфе группой.

Напомним, в конце октября директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что его компания открыла в Украине первый завод. Всего таких построят четыре.

В ноябре генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Rheinmetall достраивает второй завод в Украине.

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Rheinmetall