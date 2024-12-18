Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерийских орудий

Контракт предусматривает поставку нескольких десятков тысяч 155-мм метательных зарядных модулей различных типов. Они должны быть доставлены в январе 2025 года.

"В современной артиллерии снаряды и метательные заряды заряжаются отдельно для достижения разной дальности", - отметили в Rheinmetall.

Rheinmetall - один из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и метательных систем.

Rheinmetall в настоящее время является важнейшим партнером Украині в оборонной промышленности в ее оборонительной борьбе против российской агрессии.

Во время Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине компания и Украина подписали меморандум о взаимопонимании для расширения стратегического сотрудничества. Соглашение направлено на выявление и развитие дальнейших направлений для более глубокого сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и базирующейся в Дюссельдорфе группой.