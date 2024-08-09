Rheinmetall поставить Україні додаткові мобільні шпиталі

Міністерство оборони України уклало контракт із німецькою компанією Rheinmetall на постачання восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад (FST) для потреб армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinmetall.

Це замовлення є частиною німецької програми зі зміцнення обороноздатності України, ініційованої Федеральним урядом Німеччини.

Поставки сучасних медичних систем розпочнуться 2024 року і будуть завершені до кінця 2026 року. Комплектація включає вісім повністю обладнаних мобільних медичних станцій, оснащених найпередовішою технікою, включно з рентгеноконтейнерами, операційними та блоками інтенсивної терапії.

Для транспортування кожної станції Rheinmetall поставить три спеціалізовані вантажівки з причепами. Вартість контракту оцінюється в середні двозначні числа мільйонів євро.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер підкреслив важливість цього контракту.

"Медичні установи від Rheinmetall вирізняються високою мобільністю, швидкою експлуатацією та високою якістю. Нове замовлення підкреслює, що наші перші поставки в Україну медичної техніки виправдали себе. Ми раді зіграти важливу роль у підтримці українських військ, зокрема й медичною допомогою", - заявив він.

На додаток до поставок, українські військовослужбовці пройдуть тижневе навчання з експлуатації нових медичних станцій у Німеччині.

Станції передових хірургічних бригад (FST) призначені для оперативного медичного втручання на передовій лінії фронту. Вони дають змогу проводити складні хірургічні операції та стабілізувати стан тяжкопоранених у найкоротші терміни, що істотно підвищує шанси на порятунок життя.